Главные новости Киева за 4 – 8 октября:

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Смерть нардепа Полякова



Антон Поляков умер 8 октября / Фото"Фокуса"

Утром 8 октября стало известно о смерти 33-летнего народного избранника Антона Полякова. В полиции Киева рассказали, что накануне одиозный экс-член "Слуги народа" употреблял алкоголь с помощником своей любовницы и нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. По данным СМИ, Джамбулатов является братом криминального авторитета, внесенного в санкционный список СНБО. Помощник Скороход якобы возил не совсем трезвого Полякова по Киеву, а когда политик ему надоел – высадил его на обочине.

Так Поляков оказался в такси, где ему и стало плохо. Водитель легковушки якобы совсем не обращал внимание на такое состояние здоровья пассажира, и просто вез его по адресу.

Когда таксист нарушил правила дорожного движения, его остановили патрульные. Они и обратили внимание на то, что Поляков уже без сознания. Мероприятия по реанимации нардепа ни к чему не привели. Почти мгновенно эксперты определились с причиной смерти представителя группы "За майбутнє". Он умер якобы из-за острой коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца.

Полицейские расследуют уголовное производство относительно смерти Полякова, и рассматривают версии о самоубийстве путем отравления, отравления неизвестным лицом, или хроническое заболевание.

Скандалы с судьей Колегаевой и Кириллом Островским



Кирилл Островский вышел из-под стражи / Иллюстрация Depo.Киев

4 октября судья Оболонского райсуда Киева Сергей Родионов решил наказать свою коллегу Светлану Колегаеву за совершение нетрезвого ДТП штрафом в 850 гривен. Сама виновница аварии на заседание не пришла, однако в суд появилась адвокат водителя. Показательно и то, что на рассмотрение дела также не прибыл прокурор.

Колегаева через правозащитника заявила, что не признает себя виновной в совершении аварии, а также подчеркнула, что ее элитный Audi Q5 был неисправным.

Рассмотрение протокола полиции нетрезвого управления постоянно откладывается.

Уже на следующий день, 5 октября, разгорелся скандал из-за непродления меры пресечения для виновника смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки. 24 июля 2018 года 23-летний мажор на своем Hummer на большой скорости насмерть сбил 10-летнюю девочку. С места происшествия он скрылся, но вскоре его задержали полицейские.

Злоумышленника посадили под стражу, а меру пресечения ему постоянно продлевали. До 5 октября, когда это решение должны были принять в Печерском районном суде Киева. Адвокаты Островского смогли затянуть рассмотрение на несколько дней, почти до конца срока действия меры пресечения, а следующее заседание не проводили, поскольку судья внезапно ушла в отпуск.

Регулярные обыски в КГГА и коммунальщиков

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Каждый день в течение недели полицейские, работники СБУ и ГБР проводили следственные действия в различных коммунальных предприятиях, департаментах КГГА или управлениях, которые подчиняются местной власти. Обыски касались расследования коррупционных преступлений, которое якобы совершили чиновники.

Правоохранители утверждают, что искали доказательства хищения средств при закупке оборудования должностными лицами Киевтеплоэнерго, Киевводоканала и Зеленстроя. Эти сделки якобы привели к 10 миллионам убытков. Кроме того, в нанесении столице убытков на 2 миллиона подозревают сотрудников КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Голосеевского района города Киева".

Обыскивали также следователи управления зеленых насаждений Святошинского района Киева, Голосеевское управление образования, КП "Позняки-Инвест-УКБ" и другие структуры, которые подчиняются киевской власти.

В КГГА продолжают делать акцент на том, что нашествие обысков связано с намерениями власти Зеленского уволить Виталия Кличко и назначить на должность главы городской администрации подконтрольную Банковой фигуру. Мэр Киева также прокомментировал постоянные обыски и отметил, что действия правоохранителей приводят к блокированию работы КП и департаментов.

Новая транспортная и парковочная политика Киева



В Киеве собираются навести порядок с парковками и транспортной инфраструктурой / Фото "БЖ"

7 октября мэр Киева Виталий Кличко презентовал новую концепцию транспортной и парковочной политики столицы. По его словам, Киев должен подстроиться под современные реалии и развить инфраструктуру для наведения порядка на дорогах.

Городской голова подчеркнул, что сейчас по дорогам Киева ежедневно проезжает более 1 миллиона машин. Поэтому представители власти хотят максимально разгрузить проезжие части несколькими путями:

улучшением общественного транспорта;

улучшением условий для велосипедистов;

созданием новых парковочных мест.

По словам мэра, в 2022 году в Киеве должно появиться еще 100 километров велодорожек, а для общественного транспорта обустроят 50 километров выделенных полос.

Также в Киеве собираются построить новые паркинги на Владимирской улице, Владимирском проезде, Европейской площади и возле Александровской больницы, а также на Выдубичах, Академгородке, Красном Хуторе, проспекте Глушкова и на Сырце.

Мост на Троещину и Дарницкий мост должны достроить



Подрядчики строят станции метро на Подольско-Воскресенском мосту / Фото КГГА

4 октября в министерстве инфраструктуры рассказали о подписании Укрзализныцей договора о завершении строительства развязки Дарницкого моста. Этот объект не используется даже на половину мощности из-за отсутствия возможности заезда и съезда на него с Днепровской набережной.

ООО "Автострада", согласно официальным данным, должно не только построить развязку, но и установить освещение моста.

Приятными новостями относительно другого инфраструктурного проекта поделился заместитель Кличко Александр Густелев. По словам чиновника, подрядчики уже начали строительство ветки метро, которая соединит Кольцевую дорогу с Троещиной. Касается это станций, которые должны обустроить на Подольско-Воскресенском мосту. Движение автомобилей по этому мосту должны запустить уже до конца этого года.