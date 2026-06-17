Смерть військового у київській лікарні: директора медзакладу звільняють після перевірки

Директора Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Віктора Дороша звільняють із посади після результатів перевірки. Причинами стали виявлені порушення та неналежне виконання контракту.

Про це повідомляє очільниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.

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Що відомо про перевірки та звільнення директора?

У КМДА заявили, що комісія встановила невиконання умов контракту та неналежне виконання посадових обов'язків керівником.

Усі зафіксовані порушення отримали відповідну управлінську та кадрову оцінку,

– зазначила Мостепан.

У департаменті додали, що рішення про дострокове припинення контракту ухвалене відповідно до чинного законодавства та висновків профільної комісії.

Водночас Віктор Дорош у коментарі "Суспільному" заявив, що не погоджується зі звільненням і вважає рішення необґрунтованим.

"Я не розумію, за що конкретно. У наказі про це не зазначено", – сказав Дорош.

За його словами, лікарня не має заборгованостей із виплатами чи податками, а фінансова звітність подавалася вчасно. Колишній керівник також зазначив, що частина претензій, озвучених раніше щодо організації медичної допомоги, під час перевірки підтвердження не отримала.

Окремо він додав, що обставини смерті пораненого військовослужбовця має встановити судово-медична експертиза.

Що відомо про смерть військового у лікарні?

9 червня у лікарні помер військовослужбовець Сергій Кузнєцов, який був доставлений із бойовим пораненням. За попередніми даними, він отримав уламкові ушкодження, які спочатку вважалися відносно нетяжкими, однак його стан різко погіршився вже у лікарні, і врятувати життя медикам не вдалося.

Командир відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Гнєзділов заявив, що смерть бійця могла бути наслідком можливих помилок або неналежних дій медичного персоналу. За його словами, навіть при первинно контрольованому стані пацієнта подальший перебіг подій викликає серйозні запитання щодо якості надання допомоги.

Після трагедії понад 30 військовослужбовців, ветеранів, волонтерів, правозахисників і журналістів публічно закликали до ретельного розслідування обставин смерті Кузнєцова. Вони наголосили на необхідності перевірити не лише безпосередні дії медиків, а й системні проблеми в організації роботи лікарні, на які раніше вже надходили скарги.

Правоохоронні органи відкрили два кримінальні провадження – за фактом умисного вбивства з додатковою правовою кваліфікацією та за статтею про неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Слідство розглядає різні версії подій і призначило необхідні експертизи для встановлення точної причини смерті військового.