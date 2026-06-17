Об этом сообщает руководитель Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

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Что известно о проверках и увольнении директора?

В КГГА заявили, что комиссия установила невыполнение условий контракта и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководителем.

Все зафиксированные нарушения получили соответствующую управленческую и кадровую оценку,

– отметила Мостепан.

В департаменте добавили, что решение о досрочном расторжении контракта принято в соответствии с действующим законодательством и выводами профильной комиссии.

В то же время Виктор Дорош в комментарии "Суспильному" заявил, что не согласен с увольнением и считает решение необоснованным.

"Я не понимаю, за что конкретно. В приказе об этом не указано", – сказал Дорош.

По его словам, у больницы нет задолженностей по выплатам или налогам, а финансовая отчетность подавалась своевременно. Бывший руководитель также отметил, что часть претензий, озвученных ранее в отношении организации медицинской помощи, в ходе проверки подтверждения не получила.

Отдельно он добавил, что обстоятельства смерти раненого военнослужащего должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Что известно о смерти военного в больнице?

9 июня в больнице скончался военнослужащий Сергей Кузнецов, который был доставлен с боевым ранением. По предварительным данным, он получил осколочные ранения, которые сначала считались относительно нетяжелыми, однако его состояние резко ухудшилось уже в больнице, и спасти жизнь медикам не удалось.

Командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов заявил, что смерть бойца могла быть следствием возможных ошибок или ненадлежащих действий медицинского персонала. По его словам, даже при первоначально стабильном состоянии пациента дальнейшее развитие событий вызывает серьезные вопросы относительно качества оказанной помощи.

После трагедии более 30 военнослужащих, ветеранов, волонтеров, правозащитников и журналистов публично призвали к тщательному расследованию обстоятельств смерти Кузнецова. Они подчеркнули необходимость проверить не только непосредственные действия медиков, но и системные проблемы в организации работы больницы, на которые ранее уже поступали жалобы.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела — по факту умышленного убийства с дополнительной правовой квалификацией и по статье о ненадлежащем исполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. Следствие рассматривает различные версии событий и назначило необходимые экспертизы для установления точной причины смерти военнослужащего.