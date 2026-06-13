Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Окрім того, вони проводять досудове розслідування за фактом про неналежного виконання медичними працівниками професійних обов'язків.

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Як поліція відреагувала на смерть військовослужбовця у скандальній лікарні?

Відомо, що 42-річний військовослужбовець перебував у лікарні з квітня цього року. Він проходив лікування внаслідок отриманих тяжких вогнепальних поранень на фронті.

Наразі у межах слідства призначили низку експертиз. Вони мають встановити причину смерті чоловіка та перевірити, наскільки якісно медики надали йому допомогу.

У поліції не розголошують назву закладу, де стався інцидент. Проте, відповідно до повідомлення Департамента охорони здоров'я КМДА, йдеться про "Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги".

У департаменті заявили, що майже закінчили перевірку діяльності закладу, у ході якої виявили низку порушень. Наразі триває аналіз офіційних пояснень директора лікарні Віктора Дороша.

У КМДА пообіцяли, що після завершення інспекції будуть ухвалені відповідні управлінські й кадрові рішення.

Там також назвали ім'я померлого. Це військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов.

"Висновки судово-медичної експертизи мають встановити безпосередні причини смерті військовослужбовця", – йдеться у заяві департаменту.

До слова, міська влада заявляє, що проводить перевірку у зв'язку із суспільним резонансом навколо діяльності вищезгаданої лікарні.

Нагадаємо, що раніше активісти звернулися до влади Києва із вимогою розслідувати смерть пораненого військового Сергія Кузнєцова. Рідні бійця, його побратими та волонтери вважають, що ця трагедія може свідчити про серйозні проблеми в роботі медзакладу. Про це повідомив співзасновник ГО "Принцип" Масі Найєм.

Звернення підписали 32 людини – військові, ветерани, журналісти, правозахисники, волонтери та громадські діячі.

У заяві зазначається, що обставини смерті військового викликають питання щодо якості медичної допомоги.

Також автори звернення нагадали про події зими 2026 року, коли під час масованого обстрілу лікарня залишилася без електрики саме в момент масового надходження поранених. Медики понад дві години працювали майже в темряві без необхідного обладнання. Через непрацюючі ліфти двох важкопоранених не змогли швидко доставити до операційних.

За словами Масі Найєма, у квітні понад 80 служб супроводу військових звернулися до Командування Медичних сил із проханням припинити направляти поранених до цієї лікарні.

Під час перевірок представники ветеранської та волонтерської спільноти заявили про численні проблеми: неналежне лікування, порушення прав пацієнтів, антисанітарію у відділеннях, нестачу чистої білизни, а також можливі корупційні випадки.

Що відомо про обставини смерті Сергія Кузнєцова?

Зауважимо, що 9 червня волонтерка Оксана Корчинська заявила, що пораненого Сергія Кузнєцова планували перевести до іншого медзакладу через неналежний догляд, однак він помер за кілька годин до перевезення.

За її словами, боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади перебував у Київській лікарні швидкої допомоги близько 20 днів. Він отримав осколкові поранення ніг, живота та спини.

Спочатку стан військового покращувався – рани, які лікували одразу, майже загоїлися. Однак, як стверджують рідні, на поранення спини медики майже не звертали уваги, хоча сам боєць і його мама неодноразово просили зайнятися лікуванням.

Корчинська розповіла, що чоловікові ставало дедалі гірше, але мати, за її словами, не могла добитися належної реакції від лікарів.

Коли військовий скаржився на сильний біль, його переводили до реанімації для посиленого знеболення. Волонтерка також згадала, що перед смертю боєць телефонував матері й говорив, що почувається дуже погано та має тривожні передчуття. Через погіршення стану служба супроводу бригади вирішила перевести його до військового шпиталю, але чоловік помер раніше, ніж це вдалося зробити.

У лікарні частково підтвердили інформацію про стан пацієнта. Анестезіологиня Олена Бобровник повідомила, що військовий справді скаржився на біль у спині та певний час перебував у реанімації, де отримував сильніше знеболення. Водночас вона заперечила, що його вводили у медикаментозний сон. За словами лікарки, нейрохірурги регулярно оглядали та перев'язували рани, і вони добре загоювалися.

Водночас вона припустила, що на ситуацію могла вплинути гостра нестача персоналу. Бобровник каже, що ще наприкінці травня радила перевести пацієнта до військового шпиталю, оскільки там могли б забезпечити кращий догляд. За її словами, на цілий поверх у лікарні часто працювали лише одна медсестра та одна санітарка.

Директор лікарні Віктор Дорош у коментарі журналістам "Української правди" заявив, що не знає деталей цього випадку.