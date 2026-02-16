Натовпи очікують переповнені автобуси: у Києві – транспортний колапс через сніг

Зночі 16 лютого Київ та область засипав сніг. Через негоду на дорогах стались ДТП, утворились затори, а громадський транспорт прибуває переповнений із затримками.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та "КИЇВ24".

Чому у Києві стався транспортний колапс?

У понеділок, 16 лютого, Київщину та столицю накрила негода. В регіоні випав сніг, подекуди на дорогах утворилась ожеледиця. Попри роботу сотень комунальників надвечір столиця зіткнулась із наслідками негоди.

Ускладнений рух у Києві: дивіться відео

Місцеві жителі повідомили телеграм-каналам, що подекуди у Києві ускладнений рух через ДТП та високий трафік на дорогах. Зокрема, затор був на Кільцевій дорозі та проспекті Леся Курбаса.

Ситуація на дорогах Києва після снігопаду: дивіться відео

На відео з мережі видно, як люди стоять на зупинках в очікуванні громадського транспорту, але він приїжджає повністю заповнений. Водночас ціни на таксі дещо зросли.

Транспортний колапс у Києві: дивіться відео

У Київпастранс проінформували про затримку автобусів №87 та 108 на вулиці Березняківській. Станом на 19:14 вони рухались до проспекту Павла Тичини. Причиною змін у русі назвали аварію на шляху.

Водночас у КМДА наголосили, що комунальні служби постійно прибирають дороги та обробляють їх протиожеледними засобами. Проте, додають, повністю усунути ожеледицю одночасно по всьому місту неможливо.

Ліквідація наслідків негоди у столиці: дивіться відео

Яку погоду прогнозують в Києві?