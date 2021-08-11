Софійську площу прибирають від наслідків дрифту Red Bull: фото, відео

Софійську площу прибирають від наслідків реклами бренду Red Bull Ukraine. 10 серпня компанія влаштовувала зйомки, під час яких автомобілі дрифтували навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

Від 6 ранку 11 серпня працівники клінінгової служби намагаються відмити сліди гуми. У Київській міській раді вже заявили, що не давали жодних дозволів на проведення такого заходу.

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Софійську площу намагаються відмити після дрифту

Клінінгова служба розпочала прибирати наслідки дрифту ще від ранку. Наразі прибиральники вже ліквідували брудні місця на деяких ділянках Софійської площі.

Втім, за їхніми словами, масштаб роботи надзвичайно великий. Тому вони навряд чи встигнуть все закінчити до 22:00. Відтак локацію доведеться продовжити прибирати ще наступного дня.



Софійську площу прибирають після дрифту / Фото Вікторії Балан для 24 каналу

До прибирання Софійської площі залучені як комунальні служби, так і приватні клінінгові компанії. Відзначимо, що ввечері 10 серпня представники Red Bull вибачилися за ситуацію і пообіцяли прибрати її наслідки.

Софійську площу відмивають після рекламного дрифту: відео 24 каналу

Що цьому передувало