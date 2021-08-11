С 6 утра 11 августа работники клининговой службы пытаются отмыть следы резины. В Киевском городском совете уже заявили, что не давали никаких разрешений на проведение такого мероприятия.
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Софийскую площадь пытаются отмыть после дрифта
Клининговая служба начала убирать последствия дрифта еще с утра. Сейчас уборщики уже ликвидировали грязные места на некоторых участках Софийской площади.
Впрочем, по их словам, масштаб работы очень большой. Поэтому они вряд ли успеют все закончить до 22:00. Поэтому локацию придется продолжить убирать еще на следующий день.
Софийскую площадь убирают после дрифта / Фото Виктории Балан для 24 канала
К уборке Софийской площади привлечены как коммунальные службы, так и частные клининговые компании. Отметим, что вечером 10 августа представители Red Bull извинились за ситуацию и пообещали убрать ее последствия.
Софийскую площадь отмывают после рекламного дрифта: видео 24 канала
Что этому предшествовало
- Утром 10 августа компания Red Bull, которая производит энергетические напитки, провела съемки рекламы вокруг памятника Богдану Хмельницкому, что на Софийской площади.
- Организаторы процесса привлекли 2 машины, которые дрифтовали. В результате на поверхности остались черные следы от колес.
- В съемках принимала участие певица Alyona Alyona и чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
- Полицейские открыли уголовное производство. Кроме этого, Киевская городская прокуратура планирует изъять автомобили, которые дрифтовали на Софийской площади.
- По данным правоохранителей, историческая часть столицы понесла убытки на 50 тысяч гривен.