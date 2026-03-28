У соцмережах повідомляють про проблеми зі світлом у Києві: що відомо

У Києві зафіксували масштабні перебої з електропостачанням - без світла залишився лівий берег столиці. Також є проблеми з водою та частково зупинився рух метро.

Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про відключення світла у Києві?

Крім того, через ситуацію частково зупинився рух метро. Відомо, що рух зупинено від станції Дніпро до станції Лісова. Причини перебоїв наразі офіційно не уточнюються.

У соціальних мережах повідомляють, що енергетики обіцяють відновити енергопостачання до 16:00.