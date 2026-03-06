Користуватися можна, але є нюанси: КМДА розповіла про стан мосту Патона у столиці

Міст Патона через річку Дніпро у Києві можна й надалі експлуатувати. Водночас рух має здійснюватися з обов'язковим дотриманням обмежень, які встановили раніше.

Про це йдеться на сайті Київської міської військової адміністрації.

Що розповіли у КМДА про користування мостом Патона?

Про те, що міст Патона в Києві можна експлуатувати, але з обмеженнями визначили на нараді, що відбулася на базі КП "Київавтошляхміст" за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського.

Загалом встановлено такі обмеження:

заборонено в'їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нагадали, що вагові обмеження та зміни в організації дорожнього руху на мосту Патона запровадили ще у 2020 році, щоб зменшити навантаження на несні конструкції переходу. Зокрема, там встановили водоналивні бар'єри для заборони руху крайніми смугами проїжджої частини та обмеження проїзду великовагового транспорту.

У КМДА також зауважили, що за результатами технічного обстеження мосту було визначено його стан, умови подальшої експлуатації та першочергові заходи для подальшого утримання.

У Департаменті транспортної інфраструктури підкреслили, що, окрім планових обстежень споруди, фахівці КП "Київавтошляхміст" здійснюють постійний моніторинг змін технічного стану мосту.

Упродовж останніх 5 років мостовики виконали:

очищення головних балок прогонових будов;

підсилення окремих ділянок перильної огорожі;

ремонт та укріплення гранітних плит парапетів;

ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини;

заливку тріщин;

ремонт деформаційних швів;

демонтаж оздоблення на в'їзній колоні на лівому березі.

Наразі підприємство забезпечує цілодобовий контроль і виконує комплекс робіт з утримання мосту.

Що писали про необхідність ремонту мосту Патона?