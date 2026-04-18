Серед загиблих в Києві – подружжя, їхня дитина в лікарні з вогнепальним пораненням, – Кравченко
- У Києві відбулася стрілянина, внаслідок якої загинули 6 людей, серед загиблих подружжя, їхній син з пораненням у лікарні.
- Нападником виявився чоловік 1968 року народження з легальною вогнепальною зброєю, розслідування проводить Київська міська прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією.
За фактом стрілянини по цивільних і захоплення заручників у Голосіївському районі Києва відкрито кримінальне провадження. Йдеться про теракт, що спричинив загибель людей.
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
Які деталі стрілянини у Києві?
Правоохоронці вже встановили особу нападника: це чоловік 1968 року народження, який користувався легально зареєстрованою вогнепальною зброєю.
Унаслідок атаки загинули 6 людей. Один із чоловіків помер на місці, жінка – вже у лікарні від отриманих поранень. Їхній син, 2015 року народження, із вогнепальним пораненням перебуває в дитячому медзакладі, де лікарі надають йому допомогу.
Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. До справи також залучені Служба безпеки України та Національна поліція України – наразі вони встановлюють усі обставини трагедії та мотиви стрільця.
Що відомо про стрілянину в Києві?
У Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину з автомата.
Генпрокурор Кравченко уточнив, що стрільцем був 58-річний уродженець Москви. Він починав рух з вулиці Деміївської, по дорозі вбивши чотирьох людей. Після вбивств він забарикадувався у супермаркеті та утримував заручників.
У лікарні Києва госпіталізували 10 поранених в результаті стрілянини. Серед них – одна дитина, а також охоронець супермаркету, куди вдерся та перебував стрілець. Загалом постраждалих може бути 15. Загинуло 6 людей.
Під час штурму нападник чинив активний збройний опір, що унеможливило його затримання живим. Про це повідомили правоохоронці, а також підтвердили бійці КОРДу під час брифінгу. За словами очільника МВС, нападник рухався вулицями району та відкривав вогонь по людях. Чотирьох осіб він убив просто на вулиці, ще одна жертва – заручник у супермаркеті.