Судді, яка позбавляла майданівців водійських прав, оголосили про підозру

Судді, яка під час Революціії Гідності позбавляла майданівців водійських прав, оголосили про підозру. Про це стало відомо 31 січня.

Жінка дотепер працювала в одному із районних судів Києва. Їй інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт до двох років або арешту до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Актуальне Справи Майдану: судді, ексслідчому та експрокурору повідомили про підозру

Залякувала візитерів "Межигір'я"

Слідство з'ясувало, що, прагнучи залякати мітингарів, суддя незаконно притягнула двох із них до адміністративної відповідальності за нібито невиконання водіями вимог про зупинку.

Обоє активістів 29 грудня 2013 року в складі автоколони прямували від Хрещатика до резиденції "Межигір’я", в якій тоді проживав експрезидент-утікач Віктор Янукович.

При цьому в судді були відсутні будь-які докази вини євромайданівців.

Зрештою 14 січня та 10 лютого 2014 року вона, керуючись лише рапортами колишніх представників Державної автоінспекції, призначила їм найсуворіше покарання: позбавила права керувати транспортними засобами.

Дзеркальна історія

Наразі досудове розслідування у справі скандальної судді ведуть слідчі ДБР.

У середині жовтня Оболонський районний суд Києва визнав винною у нетверезому кермуванні суддю Майдану Світлану Колегаєву. За це її позбавили водійських прав на один рік.

У липні 2021 року скандальна служителька Феміди спровокувала на Оболоні п'яну автотрощу. Її Audi на швидкості вилетіло на тротуар, де врізалося в дерево, зибло стовп і лише дивом не зачепило пішоходів.