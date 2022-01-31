Судді, яка позбавляла майданівців водійських прав, оголосили про підозру
Джерело:сайт Офісу генерального прокурора
Судді, яка під час Революціії Гідності позбавляла майданівців водійських прав, оголосили про підозру. Про це стало відомо 31 січня.
Жінка дотепер працювала в одному із районних судів Києва. Їй інкримінують незаконне перешкоджання проведенню мітингів і демонстрацій, вчинене службовою особою. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт до двох років або арешту до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.
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Залякувала візитерів "Межигір'я"
- Слідство з'ясувало, що, прагнучи залякати мітингарів, суддя незаконно притягнула двох із них до адміністративної відповідальності за нібито невиконання водіями вимог про зупинку.
- Обоє активістів 29 грудня 2013 року в складі автоколони прямували від Хрещатика до резиденції "Межигір’я", в якій тоді проживав експрезидент-утікач Віктор Янукович.
- При цьому в судді були відсутні будь-які докази вини євромайданівців.
- Зрештою 14 січня та 10 лютого 2014 року вона, керуючись лише рапортами колишніх представників Державної автоінспекції, призначила їм найсуворіше покарання: позбавила права керувати транспортними засобами.
Дзеркальна історія
У середині жовтня Оболонський районний суд Києва визнав винною у нетверезому кермуванні суддю Майдану Світлану Колегаєву. За це її позбавили водійських прав на один рік.
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