"У сусідів є світло, а у мене немає": у ДТЕК пояснили особливість відключень у Києві

Після місяця екстрених відключень у Києві запровадили тимчасові графіки. Вони відрізняються від звичайних погодинних, а тому можуть викликати питання у багатьох містян.

Найчастіше у людей викликає непорозуміння через те, що у сідньому будинку є світло, коли в них його нема, пише ДТЕК.

Дивіться також "Світло може не з'явитись взагалі": Укренерго спростовує фейк із телеграм-каналів

Чому у Києві в одних будинках – світло, а в інших темно?

У компанії пояснюють: у столиці зараз не діють звичні графіки подачі електроенергії. Діють тимчасові графіки, які індивідуальні для кожної адреси.

Раніше сусідні будинки могли належати до однієї групи відключень, наприклад, 4.1. Але через атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в мережах у різних районах або на різних вулицях може сильно відрізнятися.

Сусідній будинок може бути підключений до іншого, менш пошкодженого енерговузла, тому графіки подачі електроенергії тепер не збігаються.

Через ці пошкодження та високі навантаження на мережі в період морозів повернутися до звичних графіків поки неможливо.

Тимчасові графіки – це максимум, що вдалося зробити, щоб можна було хоча б частково планувати день.

Яка ситуація зі світлом і теплом у Києві?