Двом підозрюваним у теракті в Броварах обрали запобіжний захід: що вирішив суд

У Солом'янському суді Києва обрали запобіжний захід підозрюваним у підготовці теракту – їх узяли під варту без права застави. За даними слідства, зловмисники діяли за вказівкою спецслужб Росії і отримали обіцянку винагороди.

Розслідування триває для встановлення всіх деталей. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Дивіться також Заклали вибухівку під будинок у Броварах за наказом Росії: фігурантам вручили підозру

Що відомо про запобіжний захід, який обрали підозрюваним?

У Солом'янському районному суді Києва обрали запобіжні заходи двом фігурантам справи про вибух – їх узяли під варту без альтернативи застави.

Теракт у Броварах стався 13 квітня. До поліції надійшло повідомлення про вибух поблизу приватного будинку. Унаслідок події місцевий житель отримав легкі тілесні ушкодження. Правоохоронці спільно з СБУ затримали двох підозрюваних – 23-річного мешканця Броварів, якого вважають виконавцем, та 17-річного жителя Чернівецької області, якого називають організатором.

За даними слідства, вони діяли за вказівкою російських спецслужб і розраховували на грошову винагороду. Один із фігурантів заклав вибуховий пристрій, інший встановив мобільний телефон для дистанційного спостереження.

Під час обшуків вилучили докази, що підтверджують їхню причетність до злочину. Слідчі Служба безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили підозрюваним про підозру у терористичному акті.

Більше деталей про теракт у Броварах