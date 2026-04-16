Расследование продолжается для установления всех деталей. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
Что известно о мере пресечения, которую избрали подозреваемым?
В Соломенском районном суде Киева избрали меры пресечения двум фигурантам дела о взрыве – их взяли под стражу без альтернативы залога.
Теракт в Броварах произошел 13 апреля. В полицию поступило сообщение о взрыве вблизи частного дома. В результате происшествия местный житель получил легкие телесные повреждения. Правоохранители совместно с СБУ задержали двух подозреваемых – 23-летнего жителя Броваров, которого считают исполнителем, и 17-летнего жителя Черновицкой области, которого называют организатором.
По данным следствия, они действовали по указанию российских спецслужб и рассчитывали на денежное вознаграждение. Один из фигурантов заложил взрывное устройство, другой установил мобильный телефон для дистанционного наблюдения.
Во время обысков изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению. Следователи Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили подозреваемым о подозрении в террористическом акте.
Больше деталей о теракте в Броварах
Местный житель Владимир сообщил СМИ, что самодельное взрывное устройство оставили возле забора в черном пакете. Внутри были поражающие элементы – в частности гайки и болты.
После взрыва эти предметы разлетелись и повредили забор напротив и припаркованный рядом автомобиль. В момент инцидента неподалеку находился мужчина с собакой – он получил ранения, однако его состояние оценивается как стабильное.
Известно, что 23-летний парень заложил взрывчатку возле забора частного дома, а 17-летний организатор осуществил дистанционный подрыв с помощью телефонного звонка. Также подозреваемые установили мобильный телефон на уличной электроопоре, чтобы зафиксировать момент взрыва.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин. Операцию провели "по горячим следам" – исполнителей удалось найти и задержать в течение нескольких часов после взрыва.