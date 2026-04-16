Расследование продолжается для установления всех деталей. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Смотрите также Заложили взрывчатку под дом в Броварах по приказу России: фигурантам вручили подозрение

Что известно о мере пресечения, которую избрали подозреваемым?

В Соломенском районном суде Киева избрали меры пресечения двум фигурантам дела о взрыве – их взяли под стражу без альтернативы залога.

Теракт в Броварах произошел 13 апреля. В полицию поступило сообщение о взрыве вблизи частного дома. В результате происшествия местный житель получил легкие телесные повреждения. Правоохранители совместно с СБУ задержали двух подозреваемых – 23-летнего жителя Броваров, которого считают исполнителем, и 17-летнего жителя Черновицкой области, которого называют организатором.

По данным следствия, они действовали по указанию российских спецслужб и рассчитывали на денежное вознаграждение. Один из фигурантов заложил взрывное устройство, другой установил мобильный телефон для дистанционного наблюдения.

Во время обысков изъяли доказательства, подтверждающие их причастность к преступлению. Следователи Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры сообщили подозреваемым о подозрении в террористическом акте.

Больше деталей о теракте в Броварах