По данным следствия, они действовали по заказу спецслужб российской федерации. Об этом сообщает СБУ.

Что известно о преступниках?

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин, которых подозревают в совершении террористического акта в Броварах Киевской области.

Операцию провели "по горячим следам" – исполнителей удалось найти и задержать в течение нескольких часов после взрыва.

По данным следствия, взрыв произошел вечером 13 апреля возле одного из частных домов в Броварах. В результате инцидента 36-летний мужчина получил легкие телесные повреждения. Правоохранители установили, что сработало самодельное взрывное устройство, которое было заранее заложено возле забора.

Для дистанционного подрыва устройство активировали с помощью телефонного звонка. Кроме того, злоумышленники установили мобильный телефон для фиксации взрыва, закрепив его на уличной электроопоре. После взрыва следователи и взрывотехники оперативно прибыли на место происшествия и начали сбор доказательств.

Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое мужчин – 23-летний житель Броваров и его 17-летний сообщник из Черновицкой области. Младшего фигуранта задержали на вокзале в городе Могилев-Подольский Винницкой области, когда он пытался выехать за пределы Украины.

Во время обысков у подозреваемых изъяли телефоны, SIM-карты, электросеры и одежду, которую они, вероятно, использовали во время подготовки и совершения теракта. В СБУ отмечают, что фигуранты действовали по указаниям куратора из спецслужб России, который обещал им денежное вознаграждение.

Теракт в Броварах

Следователи квалифицируют событие как террористический акт, уголовное производство открыто по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. В СБУ призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных предметах, лиц или попытках вербовки со стороны вражеских спецслужб.

