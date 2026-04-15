Об этом информирует Национальная полиция Украины.

Какое наказание грозит злоумышленникам?

В среду, 15 апреля, следователи СБУ совместно с Киевской областной прокуратурой сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении террористического акта по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Обоим мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, теракт произошел около 22:10 13 апреля в Броварах Киевской области. Тогда 23-летний парень заложил взрывчатку возле забора частного дома, а 17-летний организатор совершил дистанционный подрыв с помощью телефонного звонка. Также подозреваемые установили мобильный телефон на уличной электроопоре, чтобы зафиксировать момент взрыва.

Известно, что преступление произошло по указанию российских спецслужб. Враг пообещал мужчинам деньги за выполнение этой задачи.

Спецслужбы России активно вербуют граждан к созданию диверсий и терактов. Любые предложения "легкого заработка", связанных с выполнением подозрительных задач, опасны и могут иметь тяжелые правовые последствия,

– отметили в полиции.

Какие детали взрыва в Броварах?