Про це інформує Національна поліція України.

Яке покарання загрожує зловмисникам?

У середу, 15 квітня, слідчі СБУ спільно із Київською обласною прокуратурою повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні терористичного акту за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Обом чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, теракт відбувся близько 22:10 13 квітня у Броварах Київської області. Тоді 23-річний хлопець заклав вибухівку біля паркану приватного будинку, а 17-річний організатор здійснив дистанційний підрив за допомогою телефонного дзвінка. Також підозрювані встановили мобільний телефон на вуличній електроопорі, аби зафіксувати момент вибуху.

Відомо, що злочин відбувся за вказівкою російських спецслужб. Ворог пообіцяв чоловікам гроші за виконання цього завдання.

Спецслужби Росії активно вербують громадян до створення диверсій та терактів. Будь-які пропозиції "легкого заробітку", пов'язаних із виконанням підозрілих завдань, є небезпечними та можуть мати тяжкі правові наслідки,

– наголосили у поліції.

Які деталі вибуху в Броварах?