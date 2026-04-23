"Гітлер був правий": у Нацполі згадали дивні дописи київського стрільця і припустили мотив

У Києві 18 квітня сталася стрілянина, під час якої чоловік убив кількох людей і підпалив квартиру. Слідство розглядає версію побутового конфлікту, який міг перерости у неконтрольований напад.

Правоохоронці також перевіряють, як стрілок отримав дозвіл на зброю та чи могли бути порушення під час медогляду. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова Нацполу Іван Вигівський.

Що відомо про можливий мотив стрілка?

Правоохоронці продовжують розслідувати масштабний інцидент зі стріляниною у Києві, який стався 18 квітня. За словами Вигівського, конфлікт почався як побутова сварка між сусідами, яка згодом переросла у застосування зброї та підпал квартири.

Нападник спочатку використав травматичний пістолет, поранивши кількох людей, після чого піднявся до квартири, взяв карабін та підпалив житло.

"Ми не виключаємо, що він міг втратити самоконтроль у момент ескалації конфлікту", – зазначили він.

Як повідомляють у слідстві, патрульна поліція прибула на виклик ще до моменту загострення ситуації та спочатку не знала про стрілянину, оскільки їхали на побутовий конфлікт.

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили поранених людей, однак у цей момент нападник уже повернувся зі зброєю та відкрив вогонь у їхній бік. Після цього він продовжив рух у напрямку супермаркету, стріляючи по людях на своєму шляху.

Патрульні фактично опинилися під вогнем уже в момент, коли прибули на виклик і почали розбиратися в ситуації,

– розповів Вигівський.

Що з'ясувало слідство про життя стрільця до теракту?

У рамках розслідування правоохоронці аналізують поведінку нападника до інциденту. За даними слідства, чоловік вів конфліктний спосіб життя, мав часті сварки із сусідами та раніше вже фігурував у кримінальному провадженні щодо тілесних ушкоджень, яке було закрите через примирення сторін.

Також встановлено, що дозвіл на зброю він отримав ще у 2020 році після проходження медичного огляду. Однак слідство перевіряє, чи дійсно цей огляд був проведений належним чином, чи міг документ бути оформлений із порушеннями. Окремо розглядається версія щодо можливих психічних розладів, що має визначити посмертна психолого-психіатрична експертиза.

Крім того, існують версії, що він був завербований.

Він дійсно народився у Москві, але довго працював саме в Україні, в Одеській області, у військах, які пов'язані з автомобільним транспортом. Ми не виключаємо, що він міг бути завербованим, але це не схоже на таку ситуацію,

– каже Виговський.

За його словами, як правило, спецслужби Росії моделюють злочин і дають завдання.

"Ми бачимо, що, по-перше, ця особа сама по собі закрита – ані дружини, ані дітей. Вів замкнутий спосіб життя. Ми підняли всі скарги, заяви, що його стосувались, де на нього заявляли та він заявляв. У нього виникали конфлікти з сусідами, як правило. Хтось когось затопив, хтось стукає, хтось гучно слухає музику. Він реагував на це дуже гостро, з усіма сварився", – каже голова Нацполу.

Крім того, слідчі аналізують соціальні мережі нападника, де він публікував суперечливі та агресивні висловлювання, які можуть характеризувати його стан і погляди.

У нього була сторінка "Бахмут ВДВ" у соціальних мережах, він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер був правий, всіх треба спалити і так далі. Ці дописи були ще в 2017 році, але тим не менш, це характеризує його як людину,

– зазначив Виговський.

Водночас у поліції наголошують, що наразі основною версією залишається побутовий конфлікт, який переріс у трагедію через втрату контролю над ситуацією.

Що ще відомо про стрілка?