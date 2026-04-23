Правоохранители также проверяют, как стрелок получил разрешение на оружие и могли ли быть нарушения во время медосмотра. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Нацпола Иван Выговский.

Что известно о возможном мотиве стрелка?

Правоохранители продолжают расследовать масштабный инцидент со стрельбой в Киеве, который произошел 18 апреля. По словам Выговского, конфликт начался как бытовая ссора между соседями, которая впоследствии переросла в применение оружия и поджог квартиры.

Нападающий сначала использовал травматический пистолет, ранив нескольких человек, после чего поднялся в квартиру, взял карабин и поджег жилье.

"Мы не исключаем, что он мог потерять самоконтроль в момент эскалации конфликта", – отметили он.

Как сообщают в следствии, патрульная полиция прибыла на вызов еще до момента обострения ситуации и сначала не знала о стрельбе, поскольку ехали на бытовой конфликт.

Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили раненых людей, однако в этот момент нападающий уже вернулся с оружием и открыл огонь в их сторону. После этого он продолжил движение в направлении супермаркета, стреляя по людям на своем пути.

Патрульные фактически оказались под огнем уже в момент, когда прибыли на вызов и начали разбираться в ситуации,

– рассказал Выговский.

Что выяснило следствие о жизни стрелка до теракта?

В рамках расследования правоохранители анализируют поведение нападавшего до инцидента. По данным следствия, мужчина вел конфликтный образ жизни, имел частые ссоры с соседями и ранее уже фигурировал в уголовном производстве по телесным повреждениям, которое было закрыто из-за примирения сторон.

Также установлено, что разрешение на оружие он получил еще в 2020 году после прохождения медицинского осмотра. Однако следствие проверяет, действительно ли этот осмотр был проведен должным образом, мог ли документ быть оформлен с нарушениями. Отдельно рассматривается версия о возможных психических расстройствах, что должна определить посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Кроме того, существуют версии, что он был завербован.

Он действительно родился в Москве, но долго работал именно в Украине, в Одесской области, в войсках, которые связаны с автомобильным транспортом. Мы не исключаем, что он мог быть завербованным, но это не похоже на такую ситуацию,

– говорит Выговский.

По его словам, как правило, спецслужбы России моделируют преступление и дают задание.

"Мы видим, что, во-первых, это лицо само по себе закрытое – ни жены, ни детей. Вел замкнутый образ жизни. Мы подняли все жалобы, заявления, что его касались, где на него заявляли и он заявлял. У него возникали конфликты с соседями, как правило. Кто-то кого-то затопил, кто-то стучит, кто-то громко слушает музыку. Он реагировал на это очень остро, со всеми ссорился", – говорит глава Нацпола.

Кроме того, следователи анализируют социальные сети нападающего, где он публиковал противоречивые и агрессивные высказывания, которые могут характеризовать его состояние и взгляды.

У него была страница "Бахмут ВДВ" в социальных сетях, он писал там разные странные вещи. Мол, Гитлер был прав, всех надо сжечь и так далее. Эти сообщения были еще в 2017 году, но тем не менее, это характеризует его как человека,

– отметил Выговский.

В то же время в полиции отмечают, что сейчас основной версией остается бытовой конфликт, который перерос в трагедию из-за потери контроля над ситуацией.

Что еще известно о стрелке?