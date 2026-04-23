Про це голова Національної поліції України Іван Вигівський розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Що мали робити поліцейські?

Перший наряд патрульних, які прибули на місце стрілянини у Києві 18 квітня, нібито втік звідти. На думку Івана Вигівського, поліцейські мали одразу застосовувати зброю.

Ліквідувати. Вони могли стріляти на ураження,

– сказав голова Нацполіції.

Вигівський пояснив, що перемовини із терористом, коли він тримав заручників у магазині, мали сенс. Адже правоохоронці мають зробити усе, щоб зберегти життя людини. Проте стрілець не погодився здатись.

Голова Нацполу наголосив, що неправильно робити висновки поліції за діями двох працівників. За словами Вигівського, поліція одною з перших приїжджає на місця обстрілів разом з ДСНС, рятує людей з пошкоджених будинків і розбирає завали.

Що відомо про втечу двох поліцейських?