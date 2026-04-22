Все ж патрульна: у Нацполіції пояснили статус Анни Дудіної, яка втекла з місця теракту
- Анна Дудіна є патрульною поліцейською, але виконувала інші функції в апараті, а не постійно в нарядах реагування.
- Для підсилення нарядів поліцейських можуть залучати з адміністративних підрозділів, як це сталося 18 квітня із Дудіною.
ЗМІ повідомляли, що поліцейська Анна Дудіна, яку підозрюють у втечі з місця стрілянини у Києві, нібито не є патрульною. У Нацполіції назвали цю інформацію некоректною.
Про це 22 квітня повідомив на брифінгу голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає 24 Канал.
Який статус мала поліцейська Дудіна?
За словами Вигівського, трактування статусу Анни Дудіної у ЗМІ дещо некоректне.
Вона є патрульною поліцейською, але виконувала інші функції в апараті, а не працювала постійно в нарядах реагування,
– пояснив глава Нацполіції.
Вигівський визнав, що у патрульній поліції не вистачає кадрів, тож для підсилення нарядів можуть залучати співробітників з адміністративних підрозділів.
Саме так, за його словами, сталось 18 квітня, коли Анна Дудіна прибула на місце стрілянини в столиці.
Чому припускали, що Дудіна не патрульна?
На судовому засіданні Анна Дудіна заявила, що не виконує обов'язків патрульного поліцейського роти з 2019 року. За її словами, у патрулях Києва не вистачає понад 60% кадрів, тому працівників апарату відправляють на лінію.
"Слідство.Інфо" дізналось, що станом на квітень 2024 року правоохоронниця обіймала посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення у структурі патрульної поліції Києва, проте нібито не є патрульною безпосередньо.
Наразі суд обрав Дудіній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розмір застави становить 266 240 гривень.