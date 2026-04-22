Все ж патрульна: у Нацполіції пояснили статус Анни Дудіної, яка втекла з місця теракту

ЗМІ повідомляли, що поліцейська Анна Дудіна, яку підозрюють у втечі з місця стрілянини у Києві, нібито не є патрульною. У Нацполіції назвали цю інформацію некоректною.

Про це 22 квітня повідомив на брифінгу голова Національної поліції України Іван Вигівський, передає 24 Канал.

Який статус мала поліцейська Дудіна?

За словами Вигівського, трактування статусу Анни Дудіної у ЗМІ дещо некоректне.

Вона є патрульною поліцейською, але виконувала інші функції в апараті, а не працювала постійно в нарядах реагування,

– пояснив глава Нацполіції.

Вигівський визнав, що у патрульній поліції не вистачає кадрів, тож для підсилення нарядів можуть залучати співробітників з адміністративних підрозділів.

Саме так, за його словами, сталось 18 квітня, коли Анна Дудіна прибула на місце стрілянини в столиці.

Чому припускали, що Дудіна не патрульна?