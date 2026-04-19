Люди несуть квіти до "Велмарта", де терорист утримував заручників: коли запрацює магазин
- На місці теракту у Києві, де зловмисник взяв у заручники людей, тривають слідчі дії, а територія загороджена.
- Супермаркет "Велмарт" залишатиметься зачиненим до 27 квітня, наразі люди приносять квіти у пам'ять про жертв.
Територія навколо супермаркету у Києві, де 18 квітня стрілець взяв у заручники людей, огороджена стрічкою. Туди приносять квіти для вшанування пам'яті жертв теракту.
Про це повідомив "Київ24".
Дивіться також Смертельний теракт у Києві: ЗМІ показали, який вигляд має квартира стрільця після пожежі
Яка ситуація на місці стрілянини?
Під час стрілянини у Києві зловмисник забарикадувався у супермаркеті "Велмарт" у Голосіївському районі. Там він взяв у заручники кількох людей, а одного з них вбив.
Станом на 19 квітня територія навколо магазину загороджена, а у самому супермаркеті горить світло. Журналісти припускають, що всередині тривають слідчі дії. До того ж видно пошкоджені від пострілів вікна та сліди крові на асфальті.
На місці події працюють правоохоронці. Водночас люди приносять до місця теракту квіти у пам'ять про шістьох жертв стрілянини.
За даними Суспільного, супермаркет "Велмарт" буде зачинений до 27 квітня.
Смертельний теракт у столиці: останні новини
Нагадаємо, озброєний чоловік вдень 18 квітня йшов вулицею Деміївською у Києві, розстрілюючи перехожих, іноді впритул. Загалом на вулиці та в супермаркеті він вбив шістьох осіб.
Раніше повідомлялось, що внаслідок теракту постраждав 12-річний хлопчик, а його батьків нібито вбили. Як виявилось, його мати у важкому стані у лікарні, але загинула його тітка та, ймовірно, батько.
Мережу сколихнуло відео, на якому двоє поліцейських втекли з місця теракту, почувши постріли. Вони залишили у небезпеці людей, зокрема дитину.
На тлі цього у Верховній Раді почали збирати підписи на звільнення голови патрульної поліції Євгена Жукова. Утім він сам подав у відставку, зазначивши, що "так буде справедливо".