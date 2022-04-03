Терміново потрібне незалежне розслідування, – фон дер Ляєн про звірства росіян на Київщині

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на Бучанську різанину під Києвом. Очільниця Єврокомісії вимагає термінове розслідування.

Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності

Урсула фон дер Ляєн написала у твітері, що в Єврокомісії вражені "невимовними страхіттями", які фіксують у районах Київщини, які покинули російські військові.

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Вона заявила про потребу в терміновому незалежному розслідуванні. Фон дер Ляєн запевнила, що винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Вражені повідомленнями про невимовні страхи в районах, з яких йде Росія. Терміново потрібне незалежне розслідування. Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності,

– написала президентка Єврокомісії.

Реакція світу на бучанську різанину: коротко

Після того, як російські військові покинули Київщину, з'явилися моторошні фото з Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

Після окупантів на вулицях залишилося багато тіл убитих цивільних. Зокрема, в Бучі у братських могилах поховано майже 300 людей.

Геноцид українців засудили низка міжнародних чиновників. Наприклад, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що шокований звірствами російської армії на Київщині. Він наголосив, що на Росію чекають нові санкції.

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі та інших українських містах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації відправити місію в Бучу для збору доказів.

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