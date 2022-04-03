Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности

Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что в Еврокомиссии поражены "невыразимыми ужасами", которые фиксируют в районах Киевщины, которые покинули российские военные.

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Она заявила о необходимости срочного независимого расследования. Фон дер Ляйен заверила, что виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

Поражены сообщениями о неописуемых ужасах в районах, из которых уходит Россия. Срочно требуется независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности,
– написала президент Еврокомиссии.

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