Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности
Урсула фон дер Ляйен написала в твиттере, что в Еврокомиссии поражены "невыразимыми ужасами", которые фиксируют в районах Киевщины, которые покинули российские военные.
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Она заявила о необходимости срочного независимого расследования. Фон дер Ляйен заверила, что виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.
Поражены сообщениями о неописуемых ужасах в районах, из которых уходит Россия. Срочно требуется независимое расследование. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности,
– написала президент Еврокомиссии.
Реакция мира на бучанскую резню: коротко
- После того, как российские военные покинули Киевщину, появились жуткие фото из Бучи, Ирпеня и Гостомеля.
- После оккупантов на улицах осталось много тел убитых гражданских. В частности, в Буче в братских могилах похоронены около 300 человек.
- Геноцид украинцев осудил ряд международных чиновников. Например, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что шокирован зверствами российской армии в Киевской области. Он подчеркнул, что Россию ждут новые санкции.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ошеломлена зверствами российских оккупантов в Буче и других украинских городах.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и международные организации отправить миссию в Бучу для сбора улик.
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