Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності

Урсула фон дер Ляєн написала у твітері, що в Єврокомісії вражені "невимовними страхіттями", які фіксують у районах Київщини, які покинули російські військові.

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Вона заявила про потребу в терміновому незалежному розслідуванні. Фон дер Ляєн запевнила, що винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Вражені повідомленнями про невимовні страхи в районах, з яких йде Росія. Терміново потрібне незалежне розслідування. Винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності,
– написала президентка Єврокомісії.

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