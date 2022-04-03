Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня, 3 апреля, в эфире британского радио.
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Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить их миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевщины, чтобы вместе с украинскими стражами порядка собрать все доказательства военных преступлений россиян,
– подчеркнул Кулеба.
Соответствующий запрос в Международный уголовный суд уже направил МИД Украины.
Кулеба отметил, что собранные доказательства будут использоваться в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности виновных.
"Мы все еще собираем и ищем тела, но счет уже пошел на сотни. Мертвые тела лежат на улицах. Они убивали мирных людей, находясь в этих селах и городах, и также уходя из них", – заявил он.
Это дело моей жизни
Глава МИД Украины рассказал о массовых преступлениях российской армии в Украине, включая убийства, пытки, мародерство, изнасилования.
Если раньше я говорил, что приложу максимум усилий для привлечения виновных к ответственности, то теперь я убежден, что это дело моей жизни, которым я буду заниматься до последнего вздоха, пока они все не понесут ответственность,
– подчеркнул министр.
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