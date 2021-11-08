Треба відкривати кримінальні справи, – Рубан про власників кафе, де системно ігнорують карантин

Підприємець-антивакцинатор Максим Богданович, який є власником кафе Nebos, що працює у центрі Києва, розмістив у фейсбуці оголошення з іншими закладами, де ігнорують законні карантинні вимоги.

Попри численну кількість спроб впливу на адміністрацію Nebos з боку правоохоронців та працівників Держпродспоживслужби Києва, кафе продовжує працювати. При цьому пускають всередину туди невакцинованих клієнтів без масок.

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Посадовці кажуть, що складали відносно власника та працівників ресторану кілька протоколів, але у Nebos стверджують, що жодних штрафів сплачувати не збираються.

Поліцейські мають відкрити кримінальне провадження

У коментарі 24 каналу очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що столичні посадовці зробили все, що можуть, аби заклад припинив правопорушення.

Відтепер діяльність Богдановича та його спільників-антивакцинаторів мають розглядати правоохоронці, але не у рамках адміністративних проваджень.

Чи відкрили поліцейські кримінальну справу щодо злісних порушень карантину, наразі невідомо.

Редакція 24 каналу надіслала запит до поліції з проханням відповісти про заходи, які проводять поліцейські для припинення правопорушень у Nebos.

Де у Києві приймають відвідувачів без карантинних обмежень

За словами прихильника теорій антивакцинаторів Максима Богдановича, у Києві працюють наступні заклади, де взагалі не звертають уваги на пандемію та заходи безпеки:

веганське кафе DRaw;

сімейний ресторан Resto Bar Antares;

фітнес-студія Akulova ;

Чи реагували правоохоронці на пост Богдановича, наразі невідомо.