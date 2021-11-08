Несмотря на многочисленное количество попыток влияния на администрацию Nebos со стороны правоохранителей и работников Госпродпотребслужбы Киева, кафе продолжает работать. При этом пускают внутрь туда невакцинированных клиентов без масок.

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Чиновники говорят, что составляли в отношении владельца и работников ресторана несколько протоколов, но в Nebos утверждают, что никаких штрафов платить не собираются.

Полицейские должны открыть уголовное производство

В комментарии 24 каналу глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что столичные чиновники сделали все, что могут, чтобы заведение прекратило правонарушение.

Отныне деятельность Богдановича и его сообщников-антивакцинаторов должны рассматривать правоохранители, но не в рамках административных производств.

Открыли ли полицейские уголовное дело по злостным нарушениям карантина, пока неизвестно.

Редакция 24 канала направила запрос в полицию с просьбой ответить о мероприятиях, которые проводят полицейские для пресечения правонарушений в Nebos.

Где в Киеве принимают посетителей без карантинных ограничений

По словам сторонника теорий антивакцинаторов Максима Богдановича, в Киеве работают следующие заведения, где вообще не обращают внимания на пандемию и меры безопасности:

веганское кафе DRaw;

семейный ресторан Resto Bar Antares;

фитнес-студия Akulova ;

Реагировали ли правоохранители на пост Богдановича, пока неизвестно.