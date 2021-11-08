Попри численну кількість спроб впливу на адміністрацію Nebos з боку правоохоронців та працівників Держпродспоживслужби Києва, кафе продовжує працювати. При цьому пускають всередину туди невакцинованих клієнтів без масок.
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Посадовці кажуть, що складали відносно власника та працівників ресторану кілька протоколів, але у Nebos стверджують, що жодних штрафів сплачувати не збираються.
Поліцейські мають відкрити кримінальне провадження
- У коментарі 24 каналу очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан зазначив, що столичні посадовці зробили все, що можуть, аби заклад припинив правопорушення.
- Відтепер діяльність Богдановича та його спільників-антивакцинаторів мають розглядати правоохоронці, але не у рамках адміністративних проваджень.
- Чи відкрили поліцейські кримінальну справу щодо злісних порушень карантину, наразі невідомо.
Редакція 24 каналу надіслала запит до поліції з проханням відповісти про заходи, які проводять поліцейські для припинення правопорушень у Nebos.
Де у Києві приймають відвідувачів без карантинних обмежень
За словами прихильника теорій антивакцинаторів Максима Богдановича, у Києві працюють наступні заклади, де взагалі не звертають уваги на пандемію та заходи безпеки:
- веганське кафе DRaw;
- сімейний ресторан Resto Bar Antares;
- фітнес-студія Akulova ;
Чи реагували правоохоронці на пост Богдановича, наразі невідомо.