На Трухановому острові горів ПБК: ексклюзивний фоторепортаж

Ввечері 3 січня у Києві на Трухановому острові загорівся розважальний комплекс "Південний берег Києва". Займання вдалось загасити, однак вогонь перетворив частинку території на згарище.

У поліції 24 каналу розповіли, що наразі допитують свідків пожежі. Однак причину займання ще невідома, встановлюють. До слова, у ПБК кажуть про підпал.

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Що відомо про пожежу

Рятувальникам сповістили про пожежу на Трухановому острові 3 січня о 23:20. Горіла одноповерхова дерев'яна будівля. Її не використовували.



Будівля, яка зайнялась / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів. О 00:22 пожежу локалізували, а о 00:57 – ліквідували.

ДСНС розповіли, що на місці події залучили 3 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу.

Наслідки займання

На щастя, жертв чи постраждалих немає. Проте будівля перетворилась на згарище. Довкола розкидані обгорілі речі та частинки дерев'яного покриття.

Згарище / Фото Валентини Поліщук / 24 канал

Територія, де сталась пожежа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Дерев'яна будівля згоріла / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Обгорілі залишки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Наслідки пожежі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Пожежа на Трухановому острові / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Обгорілі речі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Будівля згоріла до тла / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Комплекс, де була пожежа / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Інша пожежа у Києві

Вранці 4 січня у Гідропарку в Києві сталась інша серйозна пожежа. Вогонь охопив приміщення яхт-клубу "Фрегат", яка зазвичай працює у теплий період року.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Причини займання встановлюють.