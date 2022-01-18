У центрі та на околицях: через візит Блінкена можуть перекривати рух у Києві
Джерело:управління державної охорони
Поліцейські та працівники УДО, які забезпечуватимуть охорону Державного секретаря США Ентоні Блінкена, можуть обмежувати дорожній рух для киян. Певні незручності мешканці столиці можуть відчувати 19 та 20 січня.
Як зазначили в Управлінні державної охорони, перекривати дороги для проїзду кортежу очільника американської дипломатії можуть у Дарницькому та Шевченківському районах міста.
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На яких конкретно дорогах мешканцям столиці треба очікувати обмежень, в УДО не пояснили.
Блінкен їде з візитом через ймовірний напад Росії
Працівники УДО наголосили, що державну охорону Блінкену під час його візиту до Києва здійснюватимуть відповідно до Закону України. Згідно з нормами, охороняти мають всіх членів урядів та міністрів закордонних справ, які прибувають до України у складі офіційних делегацій або на запрошення офіційного Києва.
Як очікується, Ентоні Блінкен прибуде до України 19 січня та зустрінеться з головою МІД Дмитром Кулебою, а також Володимиром Зеленським.
Метою зустрічі буде обговорення дій для стримування країни-агресора від повномасштабного нападу на Україну.
- Дипломати також мають скоригувати заходи практичної підтримки нашої держави з боку США;
- Обговорити дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
Крім того, Ентоні Блінкен має зустрітися зі співробітниками посольства США у Києві, з якими має обговорити плани на випадок подальшої ескалації ситуації з боку Росії.