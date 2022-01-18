Как отметили в Управлении государственной охраны, перекрывать дороги для проезда кортежа главы американской дипломатии могут в Дарницком и Шевченковском районах города.

Блинкен едет в Украину, Россия якобы эвакуирует из Киева дипломатов: главные новости 18 января

На каких конкретно дорогах жителям столицы следует ожидать ограничений, в УГО не объяснили.

Блинкен едет с визитом из-за предполагаемого нападения России

Сотрудники УГО подчеркнули, что государственную охрану Блинкена во время его визита в Киев будут осуществлять в соответствии с Законом Украины. Согласно нормам, охранять должны всех членов правительств и министров иностранных дел, прибывающих в Украину в составе официальных делегаций или по приглашению официального Киева.

Как ожидается, Энтони Блинкен прибудет в Украину 19 января и встретится с главой МИДа Дмитрием Кулебой, а также Владимиром Зеленским.

Целью встречи будет обсуждение действий по сдерживанию страны-агрессора от полномасштабного нападения на Украину.

Дипломаты также должны скорректировать меры практической поддержки государства со стороны США;

Обсудить дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Кроме того, Энтони Блинкен должен встретиться с сотрудниками посольства США в Киеве, с которыми обсудит планы на случай дальнейшей эскалации ситуации со стороны России.