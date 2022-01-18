Самые важные новости Украины и мира за вторник, 18 января:

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Блинкен едет в Украину

Источник: 24 канал

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется с визитом в Украину. Он прибудет 19 января и встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Должны обсудить действия для сдерживания России от дальнейшей агрессии. Отдельно:

меры практической поддержки Украины со стороны США,

дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Блинкен поговорил с Лавровым

Накануне визита в Украину американский чиновник поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что вопрос обсуждения евробезопасности должен происходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. В Частности, Украины.

Кроме того, госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что США преданно поддерживают территориальную целостность нашего государства.

Предыдущий визит Блинкена

Госсекретарь уже был с официальным визитом в Украине в мае 2021 года. Он приезжал в Киев вместе со своей заместительницей Викторией Нуланд.

Тогда говорили о реформах и российской агрессии. Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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Ймовірна евакуація російських дипломатів

Предполагаемая эвакуация российских дипломатов

Источник: New York Times

В американских СМИ появилась информация, что Россия выводит своих дипломатов из Украины. Всего украинскую территорию якобы покинули 30 семей. Эвакуация якобы состоялась 5 января.

Как пишет издание, высокопоставленный украинский чиновник из органов безопасности рассказал, что дети и жены дипломатов в автобусах отправились в Москву. Кроме того, в 2 консульствах дипломатам тоже сказали подготовиться к выезду.

Россия отрицает

Российское министерство иностранных дел сразу после публикации NYT опровергло эту информацию. Москва убеждает, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Обратите внимание! Разведка США предупредила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. МИД России традиционно называл публикации об угрозе нападения "дезинформацией".

Цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Источник: Интерфакс – Украина

Цены на нефть стремительно растут. В частности, Brent торгуется выше 87 долларов за баррель. Это максимальный показатель с октября 2014 года.

Прыжок цен

По итогам торгов 17 января контракты подорожали на 0,4 доллара (0,46%) – до 86,48 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль составляет 84,92 доллара за баррель, что на 1,1 доллара (1,32%) выше итогового значения сессии 14 января.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent с утра 18 января составила 87,3 доллара за баррель.

Какая причина удорожания

На нефть повлиял удар беспилотников по территории Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которого погибли три человека – граждане Индии и Пакистана.

Власти ОАЭ обвинили в атаке йеменских повстанцев-хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – Саны.

Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике

Источник: обращение Назарбаева

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов выступил с публичным обращением. Политик подтвердил, что теперь вся полнота власти находится в руках Касыма-Жомарт Токаева.

Назарбаев выступил на казахском и русском языках. Он убеждал, будто бы не покидал страну, а все время был в НурСултане.

Также политик утверждал, мол, противостояния политических элит в стране нет – якобы это лишь слухи.

Смотрите видеообращение Назарбаева:

Что этому предшествовало

В начале января в Казахстане вспыхнули масштабные протесты.

После этого Токарев отправил в отставку с поста председателя Совета Безопасности Казахстана Назарбаева. Он полностью взял на себя его полномочия.

Спикер Назарбаева утверждал, что экс президент сам ушел с поста председателя Совбеза.

С этого времени Назарбаева не видели на публике. Выдвигали гипотезы, что политик либо покинул страну, либо уже мертв.

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