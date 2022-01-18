Самые важные новости Украины и мира за вторник, 18 января:
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Блинкен едет в Украину
Источник: 24 канал
Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется с визитом в Украину. Он прибудет 19 января и встретится с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Должны обсудить действия для сдерживания России от дальнейшей агрессии. Отдельно:
- меры практической поддержки Украины со стороны США,
- дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.
Блинкен поговорил с Лавровым
Накануне визита в Украину американский чиновник поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что вопрос обсуждения евробезопасности должен происходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. В Частности, Украины.
Кроме того, госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что США преданно поддерживают территориальную целостность нашего государства.
Предыдущий визит Блинкена
Госсекретарь уже был с официальным визитом в Украине в мае 2021 года. Он приезжал в Киев вместе со своей заместительницей Викторией Нуланд.
Тогда говорили о реформах и российской агрессии. Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
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Ймовірна евакуація російських дипломатів
Предполагаемая эвакуация российских дипломатов
Источник: New York Times
В американских СМИ появилась информация, что Россия выводит своих дипломатов из Украины. Всего украинскую территорию якобы покинули 30 семей. Эвакуация якобы состоялась 5 января.
Как пишет издание, высокопоставленный украинский чиновник из органов безопасности рассказал, что дети и жены дипломатов в автобусах отправились в Москву. Кроме того, в 2 консульствах дипломатам тоже сказали подготовиться к выезду.
Россия отрицает
Российское министерство иностранных дел сразу после публикации NYT опровергло эту информацию. Москва убеждает, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.
Цены на нефть достигли максимума с 2014 года
Источник: Интерфакс – Украина
Цены на нефть стремительно растут. В частности, Brent торгуется выше 87 долларов за баррель. Это максимальный показатель с октября 2014 года.
Прыжок цен
- По итогам торгов 17 января контракты подорожали на 0,4 доллара (0,46%) – до 86,48 доллара за баррель.
- Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль составляет 84,92 доллара за баррель, что на 1,1 доллара (1,32%) выше итогового значения сессии 14 января.
- Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent с утра 18 января составила 87,3 доллара за баррель.
Какая причина удорожания
На нефть повлиял удар беспилотников по территории Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которого погибли три человека – граждане Индии и Пакистана.
Власти ОАЭ обвинили в атаке йеменских повстанцев-хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – Саны.
Назарбаев впервые с начала протестов появился на публике
Источник: обращение Назарбаева
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала протестов выступил с публичным обращением. Политик подтвердил, что теперь вся полнота власти находится в руках Касыма-Жомарт Токаева.
Назарбаев выступил на казахском и русском языках. Он убеждал, будто бы не покидал страну, а все время был в НурСултане.
Также политик утверждал, мол, противостояния политических элит в стране нет – якобы это лишь слухи.
Смотрите видеообращение Назарбаева:
Что этому предшествовало
- В начале января в Казахстане вспыхнули масштабные протесты.
- После этого Токарев отправил в отставку с поста председателя Совета Безопасности Казахстана Назарбаева. Он полностью взял на себя его полномочия.
- Спикер Назарбаева утверждал, что экс президент сам ушел с поста председателя Совбеза.
- С этого времени Назарбаева не видели на публике. Выдвигали гипотезы, что политик либо покинул страну, либо уже мертв.
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