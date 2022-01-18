Як зазначили в Управлінні державної охорони, перекривати дороги для проїзду кортежу очільника американської дипломатії можуть у Дарницькому та Шевченківському районах міста.
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На яких конкретно дорогах мешканцям столиці треба очікувати обмежень, в УДО не пояснили.
Блінкен їде з візитом через ймовірний напад Росії
Працівники УДО наголосили, що державну охорону Блінкену під час його візиту до Києва здійснюватимуть відповідно до Закону України. Згідно з нормами, охороняти мають всіх членів урядів та міністрів закордонних справ, які прибувають до України у складі офіційних делегацій або на запрошення офіційного Києва.
Як очікується, Ентоні Блінкен прибуде до України 19 січня та зустрінеться з головою МІД Дмитром Кулебою, а також Володимиром Зеленським.
Метою зустрічі буде обговорення дій для стримування країни-агресора від повномасштабного нападу на Україну.
- Дипломати також мають скоригувати заходи практичної підтримки нашої держави з боку США;
- Обговорити дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.
Крім того, Ентоні Блінкен має зустрітися зі співробітниками посольства США у Києві, з якими має обговорити плани на випадок подальшої ескалації ситуації з боку Росії.