Уперше з часів Другої світової: унаслідок ворожої атаки пошкоджена будівля МЗС

Під час масованої комбінованої атаки країни-агресорки уночі 24 травня пошкоджень зазнала будівля МЗСУ України. У відомстві зазначили, що російські удари були спрямовані саме на історичний центр Києва.

Про це йдеться в офіційному повідомленні МЗС України від 24 травня.

Дивіться також Масований удар по Києву, атака "Орешником", жертви та пожежі: де ще лунає тривога і які наслідки

Що відомо про пошкодження будівлі МЗС?

Очільник міністерства Андрій Сибіга зазначив, що через вибухи, що лунали неподалік, споруда МЗС зазнала незначних пошкоджень.

Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися,

– підкреслив Сибіга.

Зауважте, що ця архітектурна пам'ятка, створена Йосипом Лангбардом у 1939 році, вперше з часів Другої світової війни зазнала пошкоджень унаслідок бойових дій.

Споруда українського МЗС зазнала незначних пошкоджень через обстріл: дивіться фото зі сторінки відомства

Українська дипломатія, за словами посадовців, і надалі виконуватиме свої функції, протидіятиме російській агресії та працюватиме над наближенням миру.

Також наголошується, що удари були спрямовані по території історичного значення – центральній частині давнього осередку Русі.

Міністр Андрій Сибіга заявив, що такі дії свідчать про варварський характер агресії, а не про цивілізовану спадкоємність.

Що ще стало мішенню ворога у Києві?

Протягом усієї ночі російські війська тероризували столицю. Наслідки фіксували на 40 локаціях у різних районах міста. На жаль, відомо щонайменше про 2 загиблих, а також понад 60 постраждалих унаслідок атаки.

Крім того, фіксувалися, зокрема, пошкодження житлових будинків і об'єктів цивільної інфраструктури. Повідомлялося про прильоти поблизу станції метро "Лук'янівська" – там повністю вигорів місцевий ринок, пошкоджено також McDonald's.

Разом з тим, через російську атаку зайнявся торгівельний центр "Квадрат". На жаль, будівля повністю вигоріла, вогонь досі приборкують рятувальники, на місці багато диму.

Наслідки фіксували й у центрі столиці – зокрема, у багатьох будівлях на Хрещатику повилітали вікна. Постраждало й відділення Укрпошти на Майдані Незалежності.

Внаслідок ударів у Києві зазнав руйнувань Національний музей "Чорнобиль".