Величезні черги та без масок: у Києві в розпал COVID-19 влаштували масовий захід

Попри складну епідемічну ситуацію, у Києві на вихідних провели масовий захід. Важливо, що протиковідних заходів люди не дотримувались. Утворились величезні черги, а масок ніхто не одягав.

Так, у Києві, у 19 павільйоні ВДНГ провели "Кураж Базар". Це благодійна "барахолка".

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Карантин порушували майже всі

Захід відвідали чимало киян. Однак правила карантину порушували майже всі. Відвідувачі були без масок, дистанції теж ніхто не дотримувався.

Крім того, за словами журналістів, на вході у людей не перевіряли ні наявність тестів на COVID-19, ні сертифікати про вакцинацію.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 16 жовтня в Україні зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема із наявністю місць у лікарнях.

В Україні наразі діє адаптивний карантин. У червоній зоні вже 5 областей: Херсонська, Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакцинованими, розширять двічі.

До слова, посилюють правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити поїздами міжобласного сполучення можна тільки за наявності сертифікату про вакцинацію або результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.