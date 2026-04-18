У мережі пишуть, що на виїзді з Києва утворився 5-кілометровий затор

Вранці 18 квітня у мережі з'явилися повідомлення про величезні затори на виїзді з Києва. Очевидці зазначають, що вони розтягнулися на кілька кілометрів.

Як пишуть у місцевих пабліках, перекриті всі смуги для руху

Що відомо про затори біля Києва?

На виїзд з Києва у бік Житомирської траси утворився затор протяжністю 5 кілометрів.

У мережі поширюють відповідні відеодокази ускладненого руху біля столиці.

Причина заторів біля Києва наразі невідома.

24 Канал намагається отримати офіційний коментар у патрульної поліції області.

Зауважимо, що Житомирська траса – це дорога, що починається від Києва проходить через передмістя (Стоянка, Бузова тощо) веде до Житомира далі входить у трасу, яка йде через захід України і прямує аж до кордону з Польщею (через Рівне, Львів у напрямку Чопа). Отже, це головний західний виїзд з Києва в бік Житомира і далі в Європу.

Нагадаємо, що перед Великоднем на в'їзді в Україну утворилися затори. Зокрема, багато бажаючих в'їхати в країну було на пропускних пунктах Краківець, Шегині та Рава-Руська.

