18 квітня, 12:44
3

У мережі пишуть, що на виїзді з Києва утворився 5-кілометровий затор

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • На виїзді з Києва у бік Житомирської траси утворився 5-кілометровий затор.
  • У мережі пишуть, що усі смуги для руху перекриті.

Вранці 18 квітня у мережі з'явилися повідомлення про величезні затори на виїзді з Києва. Очевидці зазначають, що вони розтягнулися на кілька кілометрів.

Як пишуть у місцевих пабліках, перекриті всі смуги для руху 

Що відомо про затори біля Києва?

На виїзд з Києва у бік Житомирської траси утворився затор протяжністю 5 кілометрів.

У мережі поширюють відповідні відеодокази ускладненого руху біля столиці.

Причина заторів біля Києва наразі невідома.

24 Канал намагається отримати офіційний коментар у патрульної поліції області.

Зауважимо, що Житомирська траса – це дорога, що починається від Києва проходить через передмістя (Стоянка, Бузова тощо) веде до Житомира далі входить у трасу, яка йде через захід України і прямує аж до кордону з Польщею (через Рівне, Львів у напрямку Чопа). Отже, це головний західний виїзд з Києва в бік Житомира і далі в Європу.

Нагадаємо, що перед Великоднем на в'їзді в Україну утворилися затори. Зокрема, багато бажаючих в'їхати в країну було на пропускних пунктах Краківець, Шегині та Рава-Руська.

  • У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" продовжили обмеження руху транспорту через ремонт мосту, що діятимуть до 15 травня 2026 року. Оформлення транспортних засобів буде призупинятися у будні дні з 09:00 до 16:00, але пішохідне сполучення залишиться без змін.

  • Уряд хоче посилити покарання за незаконний перетин кордону під час дії воєнного чи надзвичайного стану. За таке порушення наставитиме кримінальна відповідальність із подальшими ув'язненням або сплатою величезних штрафів.

  • Примусове повернення чоловіків до України можливе лише у випадках порушення закону або вчинення злочину за кордоном. Наразі немає юридичного механізму для зобов'язання військовозобов'язаних повернутися. Така ініціатива потребує міжнародних домовленостей.