Как пишут в местных пабликах, перекрыты все полосы для движения
Что известно о пробках возле Киева?
На выезд из Киева в сторону Житомирской трассы образовалась пробка протяженностью 5 километров.
В сети распространяют соответствующие видеодоказательства осложненного движения возле столицы.
Пробка на выезд из Киева: смотрите видео
Причина пробок возле Киева пока неизвестна.
24 Канал пытается получить официальный комментарий у патрульной полиции области.
Заметим, что Житомирская трасса – это дорога, начинающаяся от Киева проходит через пригород (Стоянка, Бузова и т.д.) ведет в Житомир далее входит в трассу, которая идет через запад Украины и направляется до границы с Польшей (через Ровно, Львов в направлении Чопа). Итак, это главный западный выезд из Киева в сторону Житомира и далее в Европу.
Напомним, что перед Пасхой на въезде в Украину на въезде в Украину образовались пробки. В частности, много желающих въехать в страну было на пропускных пунктах Краковец, Шегини и Рава-Русская.
Выезд за границу: последние новости
В пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" продлили ограничения движения транспорта из-за ремонта моста, которые будут действовать до 15 мая 2026 года. Оформление транспортных средств будет приостанавливаться в будние дни с 09:00 до 16:00, но пешеходное сообщение останется без изменений.
Правительство хочет ужесточить наказание за незаконное пересечение границы во время действия военного или чрезвычайного положения. За такое нарушение будет наставлять уголовная ответственность с последующими заключением или уплатой огромных штрафов.
Принудительное возвращение мужчин в Украину возможно только в случаях нарушения закона или совершения преступления за рубежом. Пока нет юридического механизма для обязательства военнообязанных вернуться. Такая инициатива требует международных договоренностей.