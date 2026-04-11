О ситуации на украинско-польской границе проинформировали в Государственной таможенной службе Украины.

Что происходит на въезде в Украину?

По состоянию на 13:00 11 апреля в пропускном пункте Краковец – Корчова готовятся к въезду около 70 легковушек и 280 грузовиков.

В то же время в пропускном пункте Шегини – Медика проезда ждут более 40 легковых и 110 грузовых авто.

Кроме того, в пропускном пункте Рава-Русская – Хребенне в очереди на выезд из Польши ожидает 230 грузовых транспортных средств.

В таможенной службе призвали водителей и всех, кто пересекает границу, учесть ситуацию и выбрать альтернативные пункты пропуска.

