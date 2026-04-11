Про ситуацію на українсько-польському кордоні поінформували в Державній митній службі України.

Дивіться також Нібито через позицію щодо Московської церкви: у Києві намагалися підпалити авто нардепа Гузя

Що відбувається на в'їзді в Україну?

Станом на 13:00 11 квітня у пропускному пункті "Краківець – Корчова" готуються до в'їзду близько 70 легковиків і 280 вантажівок.

Водночас у пропускному пункті "Шегині – Медика" на проїзд чекають понад 40 легкових і 110 вантажних авто.

Окрім того, у пропускному пункті "Рава-Руська – Хребенне" в черзі на виїзд з Польщі очікує 230 вантажних транспортних засобів.

У митній службі закликали водіїв та всіх, хто перетинає кордон, врахувати ситуацію й обрати альтернативні пункти пропуску.

Чи буде великоднє перемир'я?