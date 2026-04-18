Як пишуть у місцевих пабліках, перекриті всі смуги для руху
Що відомо про затори біля Києва?
На виїзд з Києва у бік Житомирської траси утворився затор протяжністю 5 кілометрів.
У мережі поширюють відповідні відеодокази ускладненого руху біля столиці.
Причина заторів біля Києва наразі невідома.
24 Канал намагається отримати офіційний коментар у патрульної поліції області.
Зауважимо, що Житомирська траса – це дорога, що починається від Києва проходить через передмістя (Стоянка, Бузова тощо) веде до Житомира далі входить у трасу, яка йде через захід України і прямує аж до кордону з Польщею (через Рівне, Львів у напрямку Чопа). Отже, це головний західний виїзд з Києва в бік Житомира і далі в Європу.
Нагадаємо, що перед Великоднем на в'їзді в Україну утворилися затори. Зокрема, багато бажаючих в'їхати в країну було на пропускних пунктах Краківець, Шегині та Рава-Руська.
У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" продовжили обмеження руху транспорту через ремонт мосту, що діятимуть до 15 травня 2026 року. Оформлення транспортних засобів буде призупинятися у будні дні з 09:00 до 16:00, але пішохідне сполучення залишиться без змін.
Уряд хоче посилити покарання за незаконний перетин кордону під час дії воєнного чи надзвичайного стану. За таке порушення наставитиме кримінальна відповідальність із подальшими ув'язненням або сплатою величезних штрафів.
Примусове повернення чоловіків до України можливе лише у випадках порушення закону або вчинення злочину за кордоном. Наразі немає юридичного механізму для зобов'язання військовозобов'язаних повернутися. Така ініціатива потребує міжнародних домовленостей.