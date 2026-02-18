У Києві прогримів вибух поблизу однієї зі станцій метро
- На Лівому березі столиці прогримів вибух, без оголошення повітряної тривоги.
- З'ясувалося, що стало цьому причиною.
Посеред дня 18 лютого у Києві стався вибух біля станціії метро "Славутич". Попередньо, у столиці розірвався генератор.
Про таке пишуть у мережі.
Дивіться також У Коломиї в ТЦК прогримів вибух: СБУ розслідує теракт
Що відомо про вибух у Києві?
Інцидент стався близько 14:16. Так, мешканці Лівого берега столиці здригнулися від вибуху в районі станції метро "Славутич". За попередньою інформацією в одному з дворів Києва розірвався генератор. Саме це й спричинило гучний вибух.
Користувачі пишуть, що внаслідок цього на місці події спалахнула невелика пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.
24 Канал намагається отримати коментар від поліції столиці й дізнатися деталі події. У разі, якщо ми отримаємо відповідь, – неодмінно повідомимо.
Зазначимо, що подібний випадок стався у грудні 2025 року. Тоді у Святошинському районі Києва загорівся генератор, а вогонь від нього перекинувся на житловий будинок.
Де ще лунали вибухи, не пов'язані з російськими ударами?
У листопаді 2023 року на Київщині стався потужний вибух газового балона в приватному будинку. Правоохоронці вважають причиною несправність пристрою. Внаслідок детонації будівля повністю зруйнована, 46-річного власника госпіталізували з опіками кінцівок.
2 січня 2026 року в Полтаві близько 13:00 місцевий житель кинув бойову гранату посеред вулиці. Вибух пошкодив кілька припаркованих автомобілів, людей не зачепило. Поліція затримала правопорушника 1990 року народження.
А ввечері 16 жовтня 2025 року в Запоріжжі у під’їзді багатоповерхівки здетонувала граната. 39-річний чоловік отримав численні осколкові поранення й був госпіталізований. За попередніми даними, він знайшов боєприпас і необережно з ним поводився.