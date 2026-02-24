У Києві чули вибух: поліція каже, що може горіти трансформаторна підстанція

Увечері на лівому березі Києва чули сильний вибух. Тривогу у столиці не оголошували.

Близько 20:15 у мережі з'явилися повідомлення про те, що на лівому березі Києва чули сильний вибух, передає 24 Канал.

Дивіться також Затоплення у Києві: автівки "пливуть" по вулицях в одному з районів столиці

Що відомо про вибух у Києві?

У коментарі в поліції заявили, що до них надійшло повідомлення про те, що горить трансформаторна підстанція у Дніпровському районі. Наразі цю інформацію ще перевіряють.

Довідка: Трансформаторна підстанція – це спеціальна електротехнічна станція, яка призначена для передачі та перетворення електричної енергії з однієї напруги на іншу. Її основне завдання – зробити електроенергію безпечною та зручною для використання в будинках, школах, заводах тощо.

Нагадаємо, що у Києві вдень спалахнула масштабна пожежа у будівлі на бульварі Верховної Ради, що у Дніпровському районі. За даними ДСНС, площа пожежі становила близько 100 метрів квадратних.

Останні новини про пожежі у Києві