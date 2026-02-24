У Києві чули вибух: поліція каже, що може горіти трансформаторна підстанція
- На лівому березі Києва чули сильний вибух.
- Поліція перевіряє інформацію про можливе загоряння трансформаторної підстанції у Дніпровському районі.
Увечері на лівому березі Києва чули сильний вибух. Тривогу у столиці не оголошували.
Близько 20:15 у мережі з'явилися повідомлення про те, що на лівому березі Києва чули сильний вибух, передає 24 Канал.
Що відомо про вибух у Києві?
У коментарі в поліції заявили, що до них надійшло повідомлення про те, що горить трансформаторна підстанція у Дніпровському районі. Наразі цю інформацію ще перевіряють.
Довідка: Трансформаторна підстанція – це спеціальна електротехнічна станція, яка призначена для передачі та перетворення електричної енергії з однієї напруги на іншу. Її основне завдання – зробити електроенергію безпечною та зручною для використання в будинках, школах, заводах тощо.
Нагадаємо, що у Києві вдень спалахнула масштабна пожежа у будівлі на бульварі Верховної Ради, що у Дніпровському районі. За даними ДСНС, площа пожежі становила близько 100 метрів квадратних.
Останні новини про пожежі у Києві
5 лютого у готелі "Дніпро" в Києві сталася пожежа, яка охопила приблизно 30 квадратних метрів на третьому поверсі. Пожежу ліквідували за пів години, 57 людей евакуювали.
У ніч проти 9 лютого в Оболонському районі Києва сталася пожежа на трансформаторній підстанції, яку швидко локалізували рятувальники. Пожежу повністю ліквідували о 04:24.
11 лютого на вулиці Тарасівській в Києві близько 22:21 пролунав вибух, хоча повітряну тривогу не оголошували. Поліція повідомила, що у Голосіївському районі вибухнув автомобіль. За даними ДСНС, вибух стався через газове обладнання автомобіля.