У відділенні "Нової пошти" на Солом'янці трапився "гарячий потоп": відео з місця інциденту

В одному зі столичних відділень "Нової пошти" трапилася аварійна ситуація. Там прорвало трубу з гарячою водою і виник потоп.

Відомо, що пригода сталася на вулиці Олекси Тихого, 49 (колишня Виборзька) у Солом'янському районі столиці. Там розташоване відділення №58.

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Вода лилася на асфальт крізь вікна / Скриншот відео 24 каналу

Вода лилася через вікна

На кадрах, які ширяться мережею, свідки жартують, що поки у різних районах Києва тривають аварійні відключення гарячої води, на згаданій вулиці вона – у надлишку. Видно, що потоки окропу течуть на асфальт просто крізь шпарини у зачинених вікнах.

У Головному управлінні ДСНС у України у місті Києві 24 каналу повідомили, що їхні бійці не отримували ніяких викликів та не були задіяні в ліквідації прориву. Натомість представники "Нової пошти" пообіцяли з'ясувати деталі інциденту.

У Києві трапився прорив труби з гарячою водою у відділенні "Нової пошти": відео

Карта вулиці Олекси Тихого, де розташоване відділення "Нової пошти" / Карта Google Maps

Ще один прорив "потопив" вантажівку Київводоканалу

На вулиці Кустанайській у Києві вантажівка Київводоканалу їхала на ліквідацію наслідків прориву мережі й сама провалилася під асфальт. Імовірно, землю під дорожнім покриттям розмило саме через аварію.