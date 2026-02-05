У частини Києва світла буде більше: графіки змінять через знищення Дарницької ТЕЦ

5️ лютого відбулося чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. За результатами наради у частині столиці буде більше світла.

Про це повідомили у Міненерго.

Де у Києві буде більше світла?

Наразі найбільш складною зоною в Києві залишається район, який живила Дарницька ТЕЦ-4.

Відновлення теплопостачання там найближчим часом не буде.

Тому енергетики намагаються забезпечити покращені графіки електропостачання,

– зазначили у Міненерго.

Загалом 5 лютого над відновленням світла в місті працювали 64 ремонтні бригади.

Також триває робота зі встановлення та запуску когенераційних газових установок. Невдовзі планується запуск установок потужністю 9 МВт та 18 МВт.

"Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об'єктів", – зауважують у міністерстві.

Окрім того, найближчими днями до України доставлять 596 тонн гуманітарної допомоги, зокрема трансформатори, ізолятори, генератори та інше критично важливе обладнання. Усе це передадуть енергокомпаніям, органам місцевої влади та на об'єкти критичної інфраструктури по всій країні.

