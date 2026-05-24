Вигорів ринок і ТЦ "Квадрат", пошкоджено McDonald's: які наслідки обстрілу на Лук'янівці у Києві

Шевченківський район Києва найбільше постраждав через масовану комбіновану атаку ворога вночі 24 травня. Багато пошкоджено зафіксовано поблизу станції метро "Лук'янівська".

Які наслідки російського обстрілу на Лук'янівці?

Поблизу станції метро "Лук'янівська" через російську атаку зайнявся торгівельний центр "Квадрат". На жаль, будівля повністю вигоріла, вогонь досі приборкують рятувальники, на місці багато диму.

Також відомо, що вигорів Лук'янівський ринок, розташований неподалік із торгівельним центром. В окремих частинах ринку займання й досі приборкують надзвичайники.

Також укотре постраждав McDonald's, що прямо на вході біля станції метро "Лук'янівська". До речі, саме він був першим закладом франшизи, який відкрили в Києві ще у 1997 році.

