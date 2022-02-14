Військова загроза з боку Росії: Кличко звернувся до українського та іноземного бізнесу

Очільник Києва Віталій Кличко попросив представників українського та іноземного бізнесу допомогти столиці під час можливої військової загрози. Це необхідно насамперед для роботи критичної інфраструктури.

Про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу щодо ситуації у зв'язку з ймовірною агресією Росії та про дії міської влади. Мер зазначив, що дипломати різних країн пропонують допомогу Києву.

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Які сфери потребують підтримки

За словами Кличка, для міст важлива посильна допомога. Мер зазначив, які саме сфери потребують підтримки.

"І для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у випадку надзвичайної ситуації, і для кращого оснащення резервістів, і для забезпечення потреб людей у разі військового нападу на нашу країну", – сказав Кличко.

Я вдячний тим, хто вже сам звертається і питає: як я можу допомогти? І вдячний дипломатам іноземних держав, які теж пропонують допомогу,

– додав він.

Як можна допомогти

Небайдужі кияни та всі ті, хто хоче допомогти місту, можуть звертатися в Департамент муніципальної безпеки столиці. Мер зазначив, що місто готове дати відсіч російській агресії.

"Ми не панікуємо і не боїмося! Але готуємося до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Міська влада на місці, працює. І зробить все, щоб забезпечити в критичній ситуації життєдіяльність міста та захистити його мешканців", – наголосив очільник міста.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Віталій Кличко розповів, що у Києві створили цільову програму управління територіальною обороною "Захисник Києва". У січні на її реалізацію виділили 110 мільйонів гривень.