Про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу щодо ситуації у зв'язку з ймовірною агресією Росії та про дії міської влади. Мер зазначив, що дипломати різних країн пропонують допомогу Києву.

До теми У Києві створили план евакуації у разі наступу Росії

Які сфери потребують підтримки

За словами Кличка, для міст важлива посильна допомога. Мер зазначив, які саме сфери потребують підтримки.

"І для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у випадку надзвичайної ситуації, і для кращого оснащення резервістів, і для забезпечення потреб людей у разі військового нападу на нашу країну", – сказав Кличко.

Я вдячний тим, хто вже сам звертається і питає: як я можу допомогти? І вдячний дипломатам іноземних держав, які теж пропонують допомогу,

– додав він.

Як можна допомогти

Небайдужі кияни та всі ті, хто хоче допомогти місту, можуть звертатися в Департамент муніципальної безпеки столиці. Мер зазначив, що місто готове дати відсіч російській агресії.

"Ми не панікуємо і не боїмося! Але готуємося до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Міська влада на місці, працює. І зробить все, щоб забезпечити в критичній ситуації життєдіяльність міста та захистити його мешканців", – наголосив очільник міста.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

У Києві створили ситему управління теробороною

Віталій Кличко розповів, що у Києві створили цільову програму управління територіальною обороною "Захисник Києва". У січні на її реалізацію виділили 110 мільйонів гривень.