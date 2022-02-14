Про це Кличко сказав під час онлайн-брифінгу щодо ситуації у зв'язку з ймовірною агресією Росії та про дії міської влади. Мер зазначив, що дипломати різних країн пропонують допомогу Києву.
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Які сфери потребують підтримки
За словами Кличка, для міст важлива посильна допомога. Мер зазначив, які саме сфери потребують підтримки.
"І для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури у випадку надзвичайної ситуації, і для кращого оснащення резервістів, і для забезпечення потреб людей у разі військового нападу на нашу країну", – сказав Кличко.
Я вдячний тим, хто вже сам звертається і питає: як я можу допомогти? І вдячний дипломатам іноземних держав, які теж пропонують допомогу,
– додав він.
Як можна допомогти
Небайдужі кияни та всі ті, хто хоче допомогти місту, можуть звертатися в Департамент муніципальної безпеки столиці. Мер зазначив, що місто готове дати відсіч російській агресії.
"Ми не панікуємо і не боїмося! Але готуємося до будь-яких сценаріїв розвитку подій. Міська влада на місці, працює. І зробить все, щоб забезпечити в критичній ситуації життєдіяльність міста та захистити його мешканців", – наголосив очільник міста.
У Києві створили ситему управління теробороною
Віталій Кличко розповів, що у Києві створили цільову програму управління територіальною обороною "Захисник Києва". У січні на її реалізацію виділили 110 мільйонів гривень.