Об этом Кличко сказал во время онлайн-брифинга по ситуации в связи с вероятной агрессией России и о действиях городских властей. Мэр отметил, что дипломаты разных стран предлагают помощь Киеву.
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Какие сферы нуждаются в поддержке
По словам Кличко, для городов важна посильная помощь. Мэр отметил, какие именно сферы нуждаются в поддержке.
"И для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации, и для лучшего оснащения резервистов, и для обеспечения потребностей людей в случае военного нападения на нашу страну", – сказал Кличко.
Я благодарен тем, кто уже сам обращается и спрашивает: как я могу помочь? И благодарен дипломатам иностранных государств, которые тоже предлагают помощь,
– добавил он.
Как можно помочь
Неравнодушные киевляне и все те, кто хочет помочь городу, могут обращаться в Департамент муниципальной безопасности столицы. Мэр отметил, что город готов дать отпор российской агрессии.
"Мы не паникуем и не боимся! Но готовимся к любым сценариям развития событий. Городская власть на месте, работает. И сделает все, чтобы обеспечить в критической ситуации жизнедеятельность города и защитить его жителей", – подчеркнул глава города.
В Киеве создали систему управления теробороной
Виталий Кличко рассказал, что в Киеве создали целевую программу управления территориальной обороной "Защитник Киева". В январе на ее реализацию выделили 110 миллионов гривен.