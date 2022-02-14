Об этом Кличко сказал во время онлайн-брифинга по ситуации в связи с вероятной агрессией России и о действиях городских властей. Мэр отметил, что дипломаты разных стран предлагают помощь Киеву.

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Какие сферы нуждаются в поддержке

По словам Кличко, для городов важна посильная помощь. Мэр отметил, какие именно сферы нуждаются в поддержке.

"И для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры в случае чрезвычайной ситуации, и для лучшего оснащения резервистов, и для обеспечения потребностей людей в случае военного нападения на нашу страну", – сказал Кличко.

Я благодарен тем, кто уже сам обращается и спрашивает: как я могу помочь? И благодарен дипломатам иностранных государств, которые тоже предлагают помощь,

– добавил он.

Как можно помочь

Неравнодушные киевляне и все те, кто хочет помочь городу, могут обращаться в Департамент муниципальной безопасности столицы. Мэр отметил, что город готов дать отпор российской агрессии.

"Мы не паникуем и не боимся! Но готовимся к любым сценариям развития событий. Городская власть на месте, работает. И сделает все, чтобы обеспечить в критической ситуации жизнедеятельность города и защитить его жителей", – подчеркнул глава города.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, так как мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

В Киеве создали систему управления теробороной

Виталий Кличко рассказал, что в Киеве создали целевую программу управления территориальной обороной "Защитник Киева". В январе на ее реализацию выделили 110 миллионов гривен.