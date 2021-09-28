Влетів у швидку і створив затор: у Києві легковик Hyundai паралізував рух

У Києві трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода із легковиком та швидкою допомогою. Вранці 28 вересня Hyundai влетів у карету медичного авто і паралізував рух.

Аварія сталася на перехресті вулиць Довнар-Запольского та Дегтярівської. Внаслідок зіткнення на дорозі утворився великий затор. Точної інформації про потерпілих поки немає, але її уточнюють.

За темою У Житомирі зіштовхнулися швидка та легковик: загинула людина, яку везли до лікарні

Наздогнав на світлофорі

На світлині з місця події видно, що легковик врізався у швидку допомогу якраз на повороті. Рух там регулює світлофор.



Через зіткнення Hyundai та швидкої утворився затор / Фото dtp.kiev.ua

Аварія трапилася на перетині вулиць Довнар-Запольського та Дегтярівської / Карта Google Maps

Подібний інцидент

На проспекті Валерія Лобановського у столиці 22 вересня зіткнулися поліцейський позашляховик Mitsubishi Outlander та Toyota Prius патрульних. Аварія сталася на смузі громадського транспорту. Минулося без потерпілих, але одна автівка зазнала серйозних пошкоджень.